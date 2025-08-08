Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (08/08/2025)

Vuelve el fuego a los montes de Ávila con un incendio forestal en San Bartolomé de Pinares

Hamás no se achanta ante los planes de Israel y amenaza con sacrificar a sus rehenes

Vuelve el fuego a los montes de Ávila con un incendio forestal en San Bartolomé de Pinares, avivado por el viento y el intenso calor. En solo unas horas, ya ha llevado a declarar el nivel dos de emergencia. Más de 40 medios terrestres y aéreos luchan contra las llamas que han llevado a cortar varios tramos de la línea ferroviaria entre Madrid y Ávila.

Hamás no se achanta ante los planes de Israel: amenaza con sacrificar a sus rehenes si cumple su amenaza de ocupar todo Gaza. Es su respuesta al plan de Netanyahu que pasa de nuevo por desplazamientos masivos y por ocupar la ciudad de Gaza que ya está totalmente arrasada. Veremos los detalles de ese plan, que sale adelante a pesar de las críticas de la oposición, de la ONU y de un gran número de países árabes y occidentales.