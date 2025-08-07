Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (07/08/2025)

Netanyahu confirma su intención de ocupar militarmente todo el territorio de Gaza

Los obispos apoyan a los musulmanes de Jumilla

Así se lo ha hecho saber a la cúpula del Ejército con la que se ha reunido. Pero añadeun matiz: dice que no busca gobernar en la Franja sino entregarla a un Gobierno civil. Un plan que pasa de nuevo por desplazamientos masivos de un millón de gazatíes que ansían desesperados la poca ayuda que les cae desde el aire.

Crece el malestar en Jumilla, Murcia. Pocos entienden la decisión del PP y Vox de prohibir actos religiosos en instalaciones deportivas utilizadas hasta ahora por la comunidad musulmana. Un veto que hoy critican incluso los obispos. La Conferencia Episcopal dice que es una discriminación.