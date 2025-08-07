En España hay más hogares con mascotas que con hijos y los gatos ayudan a sobrellevar una vida más individualista

Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona ha revelado los beneficios que tiene vivir con gatos. Convivir con estos animales y, sobre todo, acariciarlos y establecer contacto con ellos es bueno para la salud, nos da paz y nos hace más felices, informa en el vídeo Álvaro Berro.

Y es que los gatos actúan como amortiguadores del estrés, la ansiedad y la sensación de soledad. Las mascotas son esponjas de problemas mentales que, sin saber muy bien que lo están haciendo, alivian inquietudes en sus dueños.

Los gatos alivian la ansiedad y son una excelente compañía

"Cada vez más gente tiene depresión, estrés o ansiedad", afirma Laura Trillo, terapeuta felina. A algunas de esas personas, entre otras cosas, podría ayudarles la compañía de un gato, dicen los expertos. Ya en el Antiguo Egipto eran animales sagrados. Los faraones estaban convencidos de sus poderes mágicos y de que podían proteger del mal. Ahora, un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona viene a contar algo parecido: confirma los beneficios para la salud de vivir con un felino.

Mara Delgado tiene dos pequeños gatos, su mejor compañía. "Teletrabajo y paso muchísimas horas en casa. Tener a dos bolitas de pelo correteando o jugando encima de mí es maravilloso, son mis compañeras", asegura a Noticias Cuatro. Leire García es otra mamá gatuna. La dueña de Mia reconoce lo mucho que le alegra tener a su gata: "Llego y antes de abrir la puerta ella ya está ahí". Aunque los felinos también son los grandes beneficiados de esta fiebre gatuna. Siempre está bien un humano obediente que te da de comer.

Ayudan a sobrellevar una vida más individualista

Cada vez hay más dueños de gatos. A nivel poblacional es preocupante: en nuestro país los hogares con mascota superan a los hogares con hijos. "El tema económico lo complica todo y cada vez hay menos parejas estables, está cambiando mucho todo a nivel social", explica Laura Trillo.

Cambios sociales que llevan a una vida más individualista y con menos interacciones. Y eso afecta directamente a la salud mental, lo que nos hace volver al estudio. Jaume Fatjó es uno de los investigadores de la UAB que ha trabajado en él. Sostiene que "el hecho de interactuar, sobre todo de acariciarlo, reduce indicadores de estrés en la mayoría de personas". Es un compañero que esta ahí cuando se le necesita y que no requiere demasiada atención, pues son bastante independientes y adoran dormir.