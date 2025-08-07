Muchos de los asistentes del festival han sufrido los mismos síntomas

Brote de salmonelosis en un festival de Galicia: cómo conservar los alimentos para prevenir las intoxicaciones

HuescaMás de 400 afectados por una intoxicación alimentaria en Huesca. El origen ha estado en el Festival del Vino de Barbastro. Un brote de salmonelosis que ha dejado siete hospitalizados, entre ellos cinco niños. Los síntomas principales que se sufren con esta enfermedad son náuseas, diarrea, dolor abdominal y fiebre.

Era una noche muy esperada por los productores de la Denominación de Origen Somontano. También por los vecinos de Barbastro, en Huesca, que hacían cola para el Festival Vino Somontano y degustar una de las muestras gastronómicas. Pero el día no acabó como esperaban.

424 personas afectadas y siete hospitalizados por la salmonelosis

El festival se celebró el pasado fin de semana y, desde que se realizó, muchos de los asistentes han sufrido los mismos síntomas. “El lunes, martes, hemo estado con fiebre, yo a 38, en el baño cado dos por tres, dolor de todo el cuerpo… Horrible, no se la recomiendo a nadie”, destaca Javi, uno de los afectados, al programa 'En Boca de Todos'.

Todo fue por la comida del festival. “Consumimos una tapa de longaniza”, recuerda Javi. "Los tres que la probamos, los tres estamos igual. Primero pensamos que había sido algo casual, pero llegamos a la ambulancia y estaba todo el mundo igual", añade. Hay siete personas ingresadas en un centro hospitalario, entre los cuales, hay niños afectados. Cinco menores han tenido que ser ingresados en el Hospital de Barbastro. Otros dos, una mujer joven y otra menor, están en el Hospital San Jorge de Huesca.

“Con una diarrea super fuerte, dolor abdominal muy mal", confiesa otra afectada

La mayoría de los casos presentan cuadros leves o moderados, aunque hay personas con mayor vulnerabilidad o con patologías previas. “Con una diarrea super fuerte, dolor abdominal muy mal, fiebre y muy débil, muy floja”, lamenta Amy, otra de las afectadas. Como ellos, hay más de 400 personas afectas y siete de ellos han tenido que ser hospitalizados.

El periodo de incubación de la salmonelosis puede llegar hasta alrededor de las 72 horas. Salud Pública continúa las investigaciones y ya se han tomado muestras de alimentos que pudieron estar implicados en la transmisión de la la bacteria.