Horizonte | Programa completo, en vídeo (03/07/25)

Horizonte 04 JUL 2025 - 08:05h.

Iker Jiménez comenzaba 'Horizonte' con documentación en la mano: "En el año 2021, un informe científico de primer nivel, que intentaba explicarse si la corrupción era una especie de adicción muy fuerte que condicionaba y modificaba las estructuras cerebrales... yo me he interesado y tenemos a un doctor que investigó en esto. Creo que esto no se ha contado jamás en televisión".