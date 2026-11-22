Cuarto Milenio 22 NOV 2026 - 23:37h.

José Antonio Caravaca ha presentado en el programa de Iker Jiménez un avistamiento inédito de 1975 en la playa de Las Reglas, en Chipiona, con hasta ocho testigos que describen un ser humanoide de gran altura

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El investigador José Antonio Caravaca ha rescatado del olvido un caso absolutamente desconocido incluso para los ufólogos: "La misión de 'Expediente Caravaca' es traer cosas que ignoraban hasta los ufólogos".

El incidente, ocurrido el 26 de julio de 1975 en la playa de Regla, en Chipiona (Cádiz), muy próxima a Conil de la Frontera, involucra a un grupo de entre siete y ocho testigos que aseguran haber visto un ser humanoide de aproximadamente tres metros de altura que se desvaneció ante sus ojos "como cuando se apaga una televisión".

El ser de la playa: tres metros y traje impermeable

Según ha relatado Caravaca, la testigo principal, Mari Carmen, acababa de aprobar en la universidad el título de profesora y estaba celebrando con un grupo de amigos en la playa. "Sobre las diez y once de la noche, de pronto ella dirige la mirada hacia la orilla y ve lo que en un primer momento identifica como una persona, un hombre de una envergadura bastante potente. Era muy alto y se movía o andaba dando grandes zancadas", ha explicado el investigador.

La referencia visual que permitió estimar su altura fueron las casetas de la playa, que miden unos dos metros y medio: la figura las superaba con claridad, lo que sitúa su estatura en torno a los tres metros. El aspecto del ser era antropomorfo, con rasgos faciales reconocibles, pero su vestimenta resultaba insólita.

"Va vestido como con una especie de anorak de estos que se ponen para esquiar. No es un traje ajustado al uso", ha detallado Caravaca, que ha añadido que la prenda era "más bien holgada, pero que repelía el agua, no estaba mojado".

El ser avanzaba con zancadas amplias junto a la orilla y, según los testimonios recogidos por Caravaca, desapareció de forma súbita, como cuando se apaga el televisor: la imagen simplemente dejó de estar ahí. Los testigos, hasta ocho personas que presenciaron lo mismo simultáneamente, arrastraron durante años un impacto psíquico duradero, con pesadillas recurrentes y recuerdos vívidos que no han logrado borrar décadas después.

Los agentes 'expediente X' que "peinaron España"

Iker Jiménez, tras escuchar el testimonio de Caravaca, quería saber si en España existen personas que "saben demasiado" sobre este tema. Caravaca ha revelado un dato que, según ha indicado, pudo verificar gracias a una investigación de Manuel Carbalal:

"Durante un tiempo hubo en España dos agentes del CNI, mujer y hombre, un expediente X real, que se dedicaban a investigar y recopilar investigaciones y avistamientos ovnis". Además, Caravaca ha señalado la existencia de "una especie de archivo de cajón oscuro" con información privada sobre los investigadores del fenómeno.

Iker Jiménez ha subrayado que la zona del avistamiento, cercana a Conil de la Frontera, es un enclave donde los servicios de inteligencia han mantenido históricamente presencia, "siempre tan próximos a zonas donde está lo extraño". El caso, recuperado por Caravaca medio siglo después, sigue abierto y sin explicación.