Cuarto Milenio 22 NOV 2026 - 23:17h.

Los restos de cinco menores desaparecidos en Daegu en 1991 aparecieron once años después con lesiones craneales que apuntan a un crimen aún sin resolver

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'Cuarto Milenio' ha abordado uno de los casos sin resolver más dolorosos de Corea del Sur: la desaparición y muerte de cinco niños de primaria conocidos como los cinco niños rana, un suceso ocurrido en 1991 que, más de tres décadas después, sigue sin culpable ni respuesta.

Iker Jiménez ha trazado un paralelismo directo con una herida bien conocida en España: "Podríamos decir que se asemeja incluso a nuestro caso Alcàsser y que aún sigue siendo una herida sin cerrar en este país".

A principios de los años noventa, Corea del Sur vivía una etapa de rápido crecimiento económico y modernización. La sociedad comenzaba a experimentar grandes cambios, aunque mantenía muchas de sus costumbres tradicionales.

Era, según se ha explicado en el programa, una época en la que la infancia transcurría con mayor libertad en los espacios públicos. Hoy, sin embargo, el país es uno de los lugares más tecnológicos del planeta, pero guarda también una profunda herida colectiva.

La desaparición en el monte Warum de Daegu

El 26 de marzo de 1991, cinco alumnos de primaria salieron de sus casas para dirigirse al monte Warum situado en Daegu. Aquel día era festivo debido a la celebración de elecciones locales, por lo que los niños no tenían clase. Los medios de comunicación surcoreanos difundieron que habían ido a recoger huevos de rana, y de ahí surgió el nombre por el que se conocería internacionalmente el caso. Los cinco niños nunca regresaron a casa.

Cuando sus familias denunciaron la desaparición, comenzó una búsqueda de enormes dimensiones en la que participaron policías, militares y voluntarios. El caso tuvo una repercusión nacional y se difundieron fotografías de los menores por todo el país. Sus padres llegaron incluso a recorrer Corea del Sur en un camión con carteles de sus hijos, repartiendo fotografías y solicitando ayuda. Sin embargo, durante años no apareció ni una sola pista concluyente.

El hallazgo y el misterio forense de la Universidad Nacional de Kyungpuk

El 26 de septiembre de 2002, once años y seis meses después de la desaparición, dos hombres que se encontraban recogiendo bellotas en el monte descubrieron restos humanos entre la vegetación y las rocas, a unos 3,5 kilómetros de las viviendas de los niños. Eran ellos: los cinco niños rana. Los cinco menores habían sido enterrados juntos, cubiertos por una capa relativamente poco profunda de tierra, piedras y hojas.

Junto a los restos aparecieron prendas de ropa y calzado que permitieron relacionarlos con los niños desaparecidos, además de objetos personales como los aparatos dentales de uno de ellos. Algunos huesos estaban mezclados y faltaban fragmentos, lo que dificultó la reconstrucción e identificación inicial.

Iker Jiménez ha descrito la escena con detalle: "Las ropas hechas un hatillo. La disposición pura de los huesos. Todo era como un puzle desordenado, pero que significaba que no parecía, desde luego, una desaparición voluntaria". El presentador ha señalado que ahí comenzó "la segunda parte de este misterio" y que "el país entero, toda Corea del Sur, terminó convulsionada".

Lo más inquietante ha llegado con los análisis forenses. Los especialistas de la Universidad Nacional de Kyungpuk detectaron lesiones en al menos tres de los cinco cráneos. Algunas presentaban formas geométricas y fracturas que no podían explicarse por la descomposición natural de los cuerpos. Los investigadores consideraron que habían sido provocadas por golpes con algún tipo de objeto metálico o herramienta. También llamó la atención la disposición de los restos y el estado de algunas prendas, que presentaban mangas y otras partes anudadas.

A día de hoy, el caso de los cinco niños rana permanece oficialmente sin resolver. No hay culpable, no hay móvil conocido y las preguntas siguen abiertas. Quién estuvo detrás de la desaparición de aquellos cinco menores es una incógnita que Corea del Sur no ha conseguido despejar en más de treinta años.