Cuarto Milenio 15 NOV 2026 - 22:32h.

'Cuarto Milenio' aborda cómo los chamanes precolombinos mediaban entre el mundo terrenal, los dioses y el inframundo

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En la América precolombina, chamanes y sacerdotes de mayas, aztecas, incas y otros pueblos ejercían un poder que iba más allá de lo terrenal. Eran los guardianes de los secretos sagrados, los mediadores entre los seres humanos, los dioses y el misterioso inframundo.

Estas figuras no solo tenían el poder de convertirse en animales, hablar con las divinidades e interpretar sus voluntades, si no que presidían los ritos que acompañaban la vida y la muerte y, en ocasiones, también los estremecedores sacrificios humanos ofrecidos a los dioses.

La exposición 'Alma de América', cuyas piezas han sido reunidas a lo largo de más de un cuarto de siglo gracias a Roberto Pérez Trespalacios, recorre siglos de historia olvidada.

La transformación chamánica: de hombres a jaguares

Roberto Pérez Trespalacios, comisario de la exposición, ha explicado el papel central del chamán en estas culturas: "Ese personaje que puede mediar, que puede mandar un mensaje desde las comunidades de nuestro plano terrestre, tanto a las divinidades como a los ancestros".

Según ha detallado Trespalacios, la clave residía en lo que la muestra desarrolla con un gran número de piezas: la transformación chamánica. "El chamán se transforma en su animal totémico o animal chamánico", ha señalado.

Dependiendo del mensaje que quería trasladar, el chamán podía moverse dentro del plano terrenal transformándose en animales de poder como jaguares, zorros o monos, vinculados a los lugares donde se encuentra el agua.

Los pájaros, en cambio, mandaban el mensaje al plano supraterrenal o nivel celeste, y animales como las ranas o los que habitan en el fondo del mar abrían la puerta al inframundo, "fundamental para el equilibrio de la vida terrenal", ha explicado Pérez Trespalacios.

Entre las piezas expuestas destaca un chamán de la cultura Colima (200 a.C.-200 d.C.), procedente de México, que porta un cuerno chamánico interpretado como una suerte de antena para comunicarse con el plano divino, un ejemplo tangible de cómo estas civilizaciones plasmaron en barro y piedra su cosmovisión.

El enteógeno y el sacrificio: hacer girar el cosmos

Pérez Trespalacios ha desvelado también el mecanismo que permitía esa transformación: el consumo del enteógeno. "Más vulgarmente lo llamaríamos un alucinógeno, pero la propia palabra desmerece la profundidad del término enteógeno, que viene del griego. Al final significa ver a Dios dentro de uno mismo", ha afirmado.

Con esa sustancia, el chamán "tenía una conversación consigo mismo desde su interior, activando partes de la corteza cerebral que de otra forma no podrían ser activadas".

La exposición también aborda el papel del sacrificio humano y del juego de pelota, práctica ritual extendida en culturas como la mochica de Perú, donde la figura del dios Ai Apaec presidía los ritos.

El juego de pelota no era un simple deporte, si no que constituía una representación cósmica en la que el sacrificio del perdedor servía, según la creencia, para hacer girar el mundo y mantener el orden del universo.