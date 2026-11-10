La reacción de Ruth al saber que Annibal tiene dos novias: "¿Cómo te ordenas para no mezclar?"
Annibal le ha explicado a Ruth que es poliamoroso y que busca una relación en España porque ya tiene una en Brasil y otra en Hong Kong
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Annibal le ha explicado a Carlos Sobera al llegar al restaurante que llegaba a 'First Dates' con la intención de encontrar una pareja con la que tener una relación abierta en España, porque es poliamoroso y nómada digital, lo que ha hecho que pase mucho tiempo viajando y haya establecido dos relaciones sentimentales en otros países del mundo, una en Brasil y otra en Hong Kong; aunque ha añadido que tiene "media novia" más porque tiene una relación con una mujer que no le ha explicado a su marido que está con él.
Su cita en 'First Dates' ha sido Ruth, una mujer de 54 años, de Barcelona y con dos hijos que en un primer momento ha entendido que él buscase una relación abierta y ha compartido su postura sobre lo que busca ella en el amor: "Después de dos matrimonios, el matrimonio no es lo que tengo en mente. Yo no quiero una responsabilidad, no quiero un compromiso, pero sí que quiero una persona con la que crear otro espacio, un vínculo. Tú puedes tener tus amigas y tus planes, pero yo tengo que ser la prioridad".
No obstante, conforme él le iba explicando más acerca de su modelo ideal de relación y le ha confesado que busca un vínculo con alguien en España porque cuando está en Madrid "le falta algo", ella ha ido entendiendo que no buscaban lo mismo: "Él está rellenando un hueco, no busca a alguien a quien amar". En la cita, le ha expresado sus dudas: "¿Cómo te organizas para no mezclar?"; y no le han convencido sus explicaciones, porque considera que no puede recordar los detalles de lo que vive con todas sus novias.
Annibal sí que ha querido tener una segunda cita con Ruth, pero a ella no le ha parecido que él pueda centrarse en su relación y ha decidido no darle otra oportunidad.