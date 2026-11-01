¿Sigue existiendo el megalodón? La respuesta, en 'Cuarto Milenio': hoy a las 21:15h

Cuarto Milenio 01 NOV 2026 - 10:42h.

Este domingo, a las 21:15h, nuevo programa de 'Cuarto Milenio'

Iker Jiménez aborda esta semana el misterio en torno al megalodón

Poveglia, la isla del no retorno: la historia oscura del lugar más embrujado de Europa

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'Cuarto Milenio' aborda esta semana el misterio que hay en torno a la existencia actual de megalodón, un visitante ilustre de la criptozoología: "Es un escualo del tamaño de un autobús", anuncia Iker Jiménez en este avance.

Este tiburón gigante existió, pero... ¿seguirá existiendo?, se pregunta el conductor de 'La Nave del misterio'. Todas las respuestas, este domingo 1 de noviembre, a las partir de las 21:15 horas, en 'Cuarto Milenio'.

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