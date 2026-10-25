Poveglia, la isla del no retorno: la historia oscura del lugar más embrujado de Europa

Cuarto Milenio 25 OCT 2026 - 23:05h.

Paco Acedo analiza la oscura leyenda que hay detrás de Poveglia, la cara B de Venecia

Los mejores vídeos y los programas completos de 'Cuarto Milenio', en Mediaset Infinity

Compartir







Los vivos temían entrar. Los muertos nunca se marcharon. ‘Cuarto Milenio’ visita, de la mano de Paco Acedo, la isla de Poveglia, que supone la cara B de Venecia. Esta isla está abandonada y ni siquiera aparecía en las guías turísticas. De hecho, los propios venecianos tratan de ocultar su historia. ¿A qué tienen miedo?

¿Qué ocurrió en este lugar, en una de estas islas que se encuentra en la laguna de Venecia? Poveglia se encuentra a tan solo cinco kilómetros de Venecia y la llaman ‘la isla del no retorno’: “Es uno de los lugares más embrujados de Europa”, apunta Paco Acedo. El miedo ha creado una leyenda que parece estar escondida para que no manche la reputación de la bella Venecia.

El viaje de Paco Acedo a la isla de Poveglia

No fue fácil llegar hasta allí. De hecho, Paco confiesa que hay transportistas que se negaban a llevarle hasta la isla. Una vez allí, paseó por los restos de lo que un día hubo allí. La leyenda hace que el lugar sea incómodo para los venecianos. En su día, allí se refugiaron cientos de personas. Se quedó un pequeño fuerte de protección a Venecia, hasta que llegó la peste bubónica del siglo XIV.

Los moribundos eran enviados a Poveglia, por eso solo escuchar el nombre de esta isla tiene connotaciones negativas para los venecianos. Allí, eran enterrados en fosas comunes, pero llegó un momento en el que algunos moribundos, aún vivos, eran incinerados o enterrados vivos. Hasta 160.000 personas murieron en esta isla de los condenados: “La mayoría del suelo de Poveglia está formada por restos humanos. Los pescadores dicen que, a veces, sacan algún resto de hueso humano”.

Todo esto supone un caldo de cultivo para numerosas leyendas, es el crematorio detrás de todo el lujo de Poveglia. Lleva unos sesenta años deshabitada. Nadie quiere ir allí. De hecho, ni siquiera el Gobierno sabe qué hacer con esta isla. Finalmente, ha quedado en el más absoluto abandono. Paco Acedo analiza esta interesante historia y repasa otras leyendas que rodean al lugar y a Venecia en general.