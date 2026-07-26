La locura del infinito: todo sobre el concepto que obsesionó a los matemáticos

Cuarto Milenio 26 JUL 2026 - 22:35h.

El matemático Georg Cantor fue pionero a la hora de estudiar este concepto

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El infinito es insondable y siempre ha revoloteado por la mente humana intentando comprender. Hubo algunos científicos que dedicaron su vida a saber qué es exactamente eso. Iker Jiménez se adentra en este apasionante tema de la mano de Luis Enrique García Muñoz, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad Carlos III de Madrid.

Explica algo que, en un principio, asumimos como inexplicable y es que el espacio es infinito, pero no entendemos muy bien qué significa: “El infinito no es un número, es un concepto”, comienza a explicar Enrique, sentando así la base de su intervención. Advierte que es algo complejo que ha provocado que muchos “se volvieran locos” estudiándolo para su comprensión.

Georg Cantor, el matemático que se obsesionó con el infinito

“Es una tendencia a no acabar, a no terminar, a la infinitud, a no tener límite”, continúa explicando Enrique, que distingue entre los infinitos en potencia y los infinitos en acto. Es clave en este análisis la figura de un matemático alemán llamado Georg Cantor. Fue el primero en definir el infinito y los distintos tipos de infinito.

A través de varios ejemplos, Luis Enrique expone las distintas conclusiones a las que llegó Cantor a lo largo de sus estudios y sus investigaciones: “¿Sabes lo que le pasó a Cantos mientras estudiaba estos números matemáticos? Tuvo problemas psiquiátricos. Era un hombre que dedicaba diez y doce horas a estudiar el infinito”.

Iker Jiménez considera que esto era una obsesión y Luis Enrique añade que era “algo paranormal para la época”. Charlatanería… acusaciones de herejes… bloqueos para no publicar al respecto… Todo el análisis, en los vídeos de este artículo.