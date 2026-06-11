En guardia 11 JUN 2026 - 11:00h.

No te pierdas el nuevo episodio de 'En guardia' el próximo lunes 15 de junio

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En el próximo episodio de 'En guardia' investigamos el crimen de Elisa Abruñedo. Elisa, de 46 años, desapareció en septiembre de 2013 mientras paseaba por una pista forestal cerca de su casa en la aldea de Lavandeira en el municipio coruñés de Cabanas.

Su cuerpo apareció al día siguiente, dando comienzo una investigación que durante años se apoyó en un único rastro de ADN sin identificar y que fue resuelta en 2023 gracias a una compleja y minuciosa investigación genética.

No te pierdas todo sobre el crimen de Elisa Abruñedo, el próximo lunes 15 de junio a las 23:00h, en Cuatro.