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Medicina tradicional contra homeopatía: el polémico asunto que enciende la mesa de debate de 'Cuarto milenio'

División entre expertos en 'Cuarto milenio' a causa de la homeopatía: ¿placebo o medicina efectiva? Cuarto Milenio Temporada 21 Top Vídeos 888
Medicina tradicional contra homeopatía: el polémico asunto que enciende la mesa de debate de 'Cuarto milenio'. cuatro.com
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Existen debates que siempre están de actualidad, asuntos que, por muchos años que pasen, siguen generando acalorados debates entre expertos. Son cuestiones donde la ciencia empírica, la fe de los pacientes y los intereses económicos colisionan en una guerra abierta que dura ya siglos: el debate sobre la homeopatía.

Hace unos días el Ministerio de Sanidad de nuestro país lanzaba un informe que levantaba muchas ampollas y que concluye de forma tajante que “no hay evidencia científica que avale la homeopatía”, asegurando que sus efectos “no superan a los de un simple placebo”.

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Los expertos debaten en la nave del misterio

La mesa de debate de ‘Cuarto milenio’ ha estado realmente dividida en lo que respecta a ese asunto. Mientras que para el doctor Miguel Ángel Pertierra este informe es solo un nuevo intento interesado de impulsar los medicamentos tradicionales, para José Manuel Nieves el debate no es sobre medicina tradicional contra homeopatía, si no de ciencia contra negocio.

Para Enrique de Vicente este informe es solo “un asalto más”: “En 2017 ya nos prepararon para la plandemia, esta es la nueva batalla de la OMS”.

Para el doctor José Cabrera el debate no debe ser excluyente. Pese a que al igual que Pertierra él también considera que existen intereses económicos tras el impulso de los medicamentos tradicionales, considera que una y otra no son excluyentes: “Si tienes cáncer y no mejoras te vas a Lourdes, te metes a budista y consumes productos homeopáticos porque no tienes nada que perder”.

En los que a datos se refiere, la OMS estima que entre el 40% y el 90% de la población de sus estados miembros utiliza activamente la medicina tradicional, frente al 57% de individuos que reconocen haber recurrido “al menos una vez” a tratamientos homeopáticos buscando alternativas sin efectos secundarios.

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