'Cuarto Milenio' saca a la luz vídeos secretos de los archivos militares de EEUU: el domingo a las 21:15h

Cuarto Milenio 05 JUN 2026 - 11:42h.

NO te pierdas el programa del próximo domingo 7 de junio

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En el próximo programa de 'Cuarto Milenio', Javier Sierra llega con una nueva hornada de vídeos que hasta hoy eran secretos y que dormían en los archivos militares de Estados Unidos.

''Algunos son realmente sorprendentes, Javier Sierra trae los 10 mejores, no se lo pueden perder'', anuncia Iker Jiménez ¡No te pierdas el próximo programa! El domingo 7 de junio a las 21:15h, en Cuatro.