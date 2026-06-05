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'Cuarto Milenio' saca a la luz vídeos secretos de los archivos militares de EEUU: el domingo a las 21:15h

'Cuarto Milenio' saca a la luz vídeos secretos de los archivos militares de EEUU: el domingo a las 21:15h
'Cuarto Milenio'. cuatro.com
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En el próximo programa de 'Cuarto Milenio', Javier Sierra llega con una nueva hornada de vídeos que hasta hoy eran secretos y que dormían en los archivos militares de Estados Unidos.

''Algunos son realmente sorprendentes, Javier Sierra trae los 10 mejores, no se lo pueden perder'', anuncia Iker Jiménez ¡No te pierdas el próximo programa! El domingo 7 de junio a las 21:15h, en Cuatro.

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