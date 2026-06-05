Especial 'Yo, Trump' en 'Horizonte' tras la emisión de 'The Apprentice': el domingo 14 en 'La noche de Trump'

Horizonte 05 JUN 2026 - 12:24h.

'La noche de Trump', el domingo 14 de junio a partir de las 21.20 en Cuatro

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Cuatro se prepara para el próximo domingo 14 de junio ofrecer una programación especial dedicada a Donald Trump en vísperas de su 80 cumpleaños. La cadena ha preparado un despliegue informativo y cinematográfico de primer nivel que promete capturar la atención de millones de espectadores dedicando la programación de esa noche a una de las figuras más controvertidas e influyentes de la historia contemporánea mundial.

'La noche de Trump' arrancará con el gran estreno en televisión de 'The Apprentice. La historia de Tump', una aclamada (pero también polémica) película biográfica que repasa los inicios del magnate del sector inmobiliario que acabó convertido en Presidente de los Estados Unidos.

El filme, que explora en profundidad su estrecha y transformadora relación con el abogado Roy Cohn, ha provocado encendidos debates a nivel internacional por sus códigos ocultos y revelaciones, ya que se trata de una pieza indispensable para comprender el origen del mito.

Para completar esta cobertura especial, justo después de la emisión de la película llega el turno de Iker Jiménez al frente de un programa especial de 'Horizonte': 'Yo, Trump'. El espacio se sumergirá de lleno en los aspectos menos conocidos del presidente de los Estados Unidos, aportando datos inéditos y un riguroso análisis de su trayectoria política y empresarial.

No te pierdas esta cita imperdible en torno a la figura de Donald Trump, el próximo domingo 14 de junio desde las 21.20 horas en Cuatro.