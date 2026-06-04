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Todo sobre los crímenes de Xermade: el lunes a las 23:00h, en 'En guardia'

Todo sobre los crímenes de Xermade: el lunes a las 23:00h, en 'En guardia'
'En guardia'. Telecinco.es
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En el próximo episodio de 'En guardia' investigamos los crímenes de Xermade. La aldea de Burgás en el municipio lucense de Xermade fue en febrero de 2012 el escenario de un crimen que causó gran conmoción en Galicia: el asesinato de un padre, Víctor Hermida, y su hijo, Eulogio, en su propia casa.

Ahora, el programa investiga a fondo todo lo que ocurrió ese fatídico día y recoge los testimonios de todos aquellos que investigaron el caso en su momento. No te pierdas el próximo episodio de 'En guardia', el lunes a las 23:00h, en Cuatro.

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