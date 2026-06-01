Cuarto Milenio 01 JUN 2026 - 00:17h.

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'El secreto de Vorónezh: Un experimento soviético, una nave espacial imposible' es el último libro del investigador argentino Maury González que trata en profundidad sobre el extraño fenómeno sucedido en 1989 en la ciudad rusa de Vorónezh.

La obra indaga en uno de los más célebres sucesos de la ufología mundial, el supuesto avistamiento OVNI masivo que tuvo lugar en Vorónezh el 27 de septiembre de 1989 y que dio la vuelta al mundo tras ser impulsado mediáticamente por el mismísimo Kremlin.

El día que el mundo miró hacia una pequeña ciudad rusa

Era otoño de 1989 cuando un grupo de niños que jugaban en un parque de la ciudad rusa aseguraron haber presenciado el aterrizaje de lo que parecía ser una nave esférica de la que descendieron posteriormente seres de gran altura.

El caso, que dio la vuelta al mundo, corrió como la pólvora siendo cubierto incluso por la agencia de noticias oficial de la Unión soviética: TASS. Prácticamente de inmediato, medios de comunicación de todo el planeta comenzaron a hablar del fenómeno OVNI que acababa de tener lugar en una remota ciudad rusa.

Según el testimonio de los niños y también de las decenas de testigos que hablaron del aterrizaje, el suceso tuvo lugar concretamente en el parque del distrito de Levoberezhny, en Vorónezh. Un grupo de niños que jugaba al fútbol y decenas de adultos que esperaban el autobús en una parada cercana pudieron observar cómo un disco grande de color rojo oscuro sobrevolaba el parque para poco después aterrizar en el parque.

De la nave bajarían unos seres que los testigos describieron como "de tres metros de altura, casi sin cuello, con tres ojos y trajes plateados, acompañados todos ellos por un artefacto mecánico pequeño", un objeto que acabaría por considerarse una especie de arma.

Científicos locales llegados de todas partes del país no tardaron en desplazarse hasta el lugar, un escenario desde donde días después reportaron alteraciones magnéticas en el suelo además de marcas de presión que podrían coincidir con las que dejaría un objeto de varias toneladas de peso.

La verdad tras los "alienígenas de tres metros"

Sin embargo, la hipótesis que Maury González plantea en su libro está bastante alejada de una hipotética visita alienígena. Para el investigador argentino, el platillo volante sería en realidad un prototipo de maquinaria aeroespacial secreto, vinculado probablemente con el programa lunar y espacial que por aquel entonces la Unión soviética estaba desarrollando.

Y es que al parecer, la región de Vorónezh era un núcleo militar estratégico clave donde se desarrollaban los motores de cohete para las misiones espaciales más avanzadas de la URSS. A través del conjunto de documentos espaciales desclasificados del momento, Maury sostiene que lo que los testigos realmente presenciaron no fue un aterrizaje OVNI, si no un gran fallo de un programa aeroespacial secreto.