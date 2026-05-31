Cuarto Milenio 31 MAY 2026 - 22:35h.

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Luis Enrique García Muñoz, vicerrector en investigación y transferencia de la Universidad Carlos III de Madrid, visita de nuevo la nave del misterio, en esta ocasión para analizar uno de los grandes enigmas del mundo de la ciencia: la desaparición del prometedor científico italiano Ettore Majorana.

El 25 de marzo de 1938 Majorana sacó todos sus ahorros del banco, retiró su pasaporte y se embarcó en un navío de Nápoles a Palermo para no volver jamás, no sin antes dejar unas desconcertantes cartas a sus familiares y amigos en las que, entre líneas, se adivinaban sus deseos de quitarse la vida.

¿El genio que huyó para evitar la bomba atómica?

Son muchas las teorías que se crearon en torno a la desaparición de este prometedor científico italiano afín al régimen de Mussolini, una desaparición en la que llegó a involucrarse al propio dictador. Una de las teorías más populares sugiere que Majorana, abrumado por la magnitud y el posible uso militar de la física atómica, abandonó el mundo para recluirse en un convento del que nunca regresó.

Y es que debido a su profundo conocimiento del potencial de la energía nuclear en un contexto de inminente Segunda Guerra Mundial, son muchos los que especulan con la huida deliberada de Majorana a un país extranjero alejado del mundo científico, evitando así que sus conocimientos sobre física pudiesen ser utilizados para la creación de armas de destrucción masiva.