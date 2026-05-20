Horizonte 20 MAY 2026 - 10:47h.

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El próximo mes de junio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplirá 80 años y 'Horizonte' emitirá el especial 'Yo, Trump' para celebrar la fecha. Además, justo antes, Cuatro estrenará 'The Apprentice', una película basada en la historia de Trump que está llena de polémica y de códigos desconocidos.

No te pierdas el gran estreno de la película en Cuatro ni el especial de 'Horizonte' que irá justo después de la mano de Iker Jiménez con información que aún se desconoce.