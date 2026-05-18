Cuarto Milenio 18 MAY 2026 - 00:00h.

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Juan Valderrama, cantante e hijo de Juanito Valderrama y Dolores Abril, es Licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra y ha visitado la nave del misterio para compartir con Iker Jiménez y con la audiencia del programa la escalofriante experiencia que vivió hace algún tiempo y que ha cambiado su manera de ver la vida para siempre.

El periodista, que era muy dado a disfrutar con el cine de terror, vivió hace algún tiempo una película de miedo muy real en su propia casa. Cuando se encontraba en un momento de desesperación profesional, Juan tuvo la desafortunada idea de acudir a una vidente que le aconsejó realizar un ritual para cambiar su suerte. A partir de ahí las cosas empezarían a cambiar para Juan y su familia, aunque no precisamente para bien.

Poco tiempo después de realizar el ritual en su propia casa empezaron a sucederse fenómenos extraños para los que ni Juan ni su esposa tenían explicación: la alarma de seguridad de la vivienda comenzó a activarse sin que existiera ninguna presencia física; surgieron olores nauseabundos y ráfagas de un frío glacial sin explicación técnica; su piscina de un día para otro apareció llena de agua podrida y negra que acabó por aterrarles.

Fue entonces cuando Juan Valderrama comenzó a sentir que algo maligno "se había colado" en su casa a raíz del supuesto ritual de buena suerte: "Algo maligno había en nuestro hogar, con el ritual debí abrir algún tipo de portal o grieta".

El aterrador relato de Juan Valderrama

"Esto solo se lo he contado a mis amistades más íntimas, esto son cosas que te llevan a creer más allá de la fe". Con estas palabra comenzaba Juan su relato. El periodista, que no era muy dado a creer en este tipo de experiencias, dio un giro de 180 grados a sus creencias a raíz del suceso:

"Yo estaba pasando por una racha profesional muy mala, se me caían los proyectos cuando ya los tenía en la mano, nada me va bien, y acudo a una bruja aunque sabía que hacía mal, sabía que eso estaba alejado de mi fe y mis convicciones".

El relato de lo que empieza a suceder en casa de Juan Valderrama tras visitar a esta vidente es escalofriante. Todos los detalles del extraño suceso, al completo en el vídeo que encabeza este artículo.