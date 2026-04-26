Cuarto Milenio 26 ABR 2026 - 22:30h.

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Muchos son quienes conocen a Willy Bárcenas, pero pocos saben de su interés y su afición por el misterio. El cantante del grupo musical ‘Taburete’ se sienta en ‘La nave del misterio’ junto a Iker Jiménez para confesar su pasión por el misterio y compartir algunas experiencias con tintes de fenómenos paranormales que tuvieron lugar en casa de sus padres.

Willy Bárcenas desvela su experiencia paranormal en el pueblo fantasma de Belchite

Willy Bárcenas desvela que, en una ocasión, después de un concierto y de regreso a Madrid, él y el resto de su equipo, hicieron una parada en el pueblo fantasma de Belchite, ataviados con cámaras y grabadoras para vivir una experiencia única. Dice que no vivieron gran miedo, pero, al día siguiente, revisando el material descubrieron algo.

“En una de las grabadoras clásicas, estábamos en el coche escuchando. No se oída nada y, de repente, se oyen dos frases de un niño: una que pide ayuda y otra dice ‘tienes o tenéis miedo’. Nos quedamos todos completamente blancos”, cuenta Willy. El problema es que la cinta pertenece al teclista del grupo y, tras una mudanza, no la encuentra.

Al hilo de esto, Iker Jiménez se interesa por saber de dónde viene esa pasión de Willy Bárcenas por el misterio: “Siempre he sido una persona súper curiosa. Desde pequeño, me aficioné al cine de terror. No doy nada por hecho, todo es posible. Cuando uno se pone a analizar se da cuenta del principio socrático de que ‘solo sé que no sé nada”.

Esto ha hecho crecer su interés por viajar, por interesarse por lugares donde hubiera alguna leyenda. Durante su entrevista, Willy comparte con Iker su experiencia viviendo en Chile y la visita a tres lugares de especial interés: el desierto de Atacama, el Parque Nacional Torres del Paine y la Isla de Pascua y habla de un lugar que le ha puesto los pelos de punta.

Willy Bárcenas destapa los fenómenos paranormales de su casa junto a sus padres

“Me ha puesto la carne de gallina la casa en la que he vivido toda mi vida, la casa de mis padres. Nos mudamos en torno al año 2000. Desde el inicio, mi madre notó cosas, cambios de temperatura en zonas de la casa, sensaciones que se le ponían los pelos de punta y la piel de gallina”, comienza a revelar Willy Bárcenas.

Cuenta el cantante que su tía tenía una amiga médium y que su madre le pidió ayuda para hacer una limpieza espiritual en la casa: “El péndulo se volvió loco y, al salir, nos dice que hay muy malas energías en una zona de la casa, ha debido haber algo trágico, no creo que aguantéis mucho en esta casa”.

A raíz de eso, y muy espaciado en el tiempo, Willy ha vivido fenómenos extraños: “Desde libros que se caen, luces que parpadean, se encienden y se apagan y sensaciones inexplicables, de entrar en la cocina y que se te pongan los pelos de punta”. Dice que su madre creía en todas estas cosas, pero que su padre, Luis Bárcenas, era escéptico.

“Era incrédulo total, pero cuando ha llegado a casa y no había nadie, ha sentido una sensación muy fuerte como la que te estoy contando y se ha llegado a ir a dormir a un hotel, no ha pasado la noche en casa. Nada más abrir la puerta, que se te pongan todos los pelos de punta, notar como una corriente y una sensación de mal rollo y coger e irse a dormir al hotel”, cuenta el cantante.

Llegados a este punto, Iker Jiménez le pregunta a su invitado si ha llegado a percibir alguna sombra o no y Willy confiesa que, al sufrir parálisis del sueño, no sabría decir si hay cosas que las ha visto de verdad o en sueños: “Noto como una turbina en el oído”, es parte de su explicación al respecto.