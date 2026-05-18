Mentes borradas: los thrillers de Hollywood que anticiparon la desaparición de científicos de la NASA

Cuarto Milenio 18 MAY 2026 - 00:20h.

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'Cuarto milenio' lleva varias semanas abracando el tema de las desapariciones de científicos en extrañas circunstancias en Estados Unidos. Esta semana, el gran David Felipe Arranz aborda el asunto desde el punto de vista del cine ya que esto no es nuevo, esto es algo que distintos directores nos contaron en sus películas hace años.

Y es que el cine de intriga y ciencia ficción ha explorado de manera recurrente el misterio de las mentes brillantes que desaparecen sin dejar rastro o que incluso llegan a ser asesinados. Secretos de Estado, abducciones o conspiraciones corporativas giran en torno a este género del cine que muestran a investigadores borrados del mapa tras descubrir "verdades incómodas".

El precio de la verdad: cuando la realidad supera a la ficción

Esta noche, en 'Cuarto Milenio', el gran David Felipe Arranz conecta los guiones de ficción con la inquietante realidad que se vive entre los científicos de la NASA. Arranz rescata para la audiencia e la nave del misterio las cintas cuyos protagonistas también parecen haber sido tragados por la tierra.

La mesa de la nave del misterio se llena de preguntas incómodas al examinar si estamos ante una purga de cerebros, deserciones forzadas o quizá ante el silenciamiento de un hallazgo espacial que la humanidad aún no está lista para asimilar.