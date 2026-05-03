Cuarto Milenio 03 MAY 2026 - 23:15h.

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En Estados Unidos se producen al año en torno a 600.000 desapariciones, personas que son "tragadas por la tierra" en un país con una grandísima extensión. Lo que llama especialmente la atención es que una significativa proporción de ellos son personas relacionadas con la NASA que se esfuman sin dejar rastro o directamente son asesinadas.

Algunos de estos científicos desaparecidos trabajaban en instituciones clave como el 'Jet Propulsion Laboratory' de la NASA o el Laboratorio Nacional de Los Álamos, ambos centros relacionados con investigaciones consideradas sensibles.

Son en total 11 científicos los que han desaparecido o muerto en extrañas circunstancias, todos ellos mentes brillantes, trabajadores de programas nucleares y aeroespaciales. Entre los casos hay dos supuestos suicidios, que sus familiares y allegados no compran, desapariciones que no tienen explicación y dos muertes violentas.

Desde hace algunas semanas, 'Cuarto Milenio' aborda este tema de la mano del gran Javier Sierra. El investigador regresa a la nave del misterio, esta vez en compañía de Enrique de Vicente, Fernando Cámara y José Manuel Nieves, para analizar las últimas novedades.

La extraña relación con el intento de atentado a Trump

Enrique de Vicente y Javier Sierra aportan en 'Cuarto milenio' una información cuanto menos sorprendente. Al parecer, el intento de atentado de hace apenas unos días contra el presidente Donald Trump guardaría relación con estas extrañas desapariciones.

Javier Sierra ha mostrado en la nave del misterio un tuit publicado en el año 2023 en el que alguien escribía simplemente "Cole Allen", nombre del tirador que intentó atentar sin éxito contra Trump y su equipo.

La historia se complica cuando se analiza quién está detrás de ese misterioso tuit: "Fue escrito por Henry Martínez, y curiosamente hay un Henry Martínez vinculado con la NASA y que también ha desaparecido".

Para Enrique de Vicente la relación está clara: "Este tirador no iba a por Donald Trump como se cree, él realmente iba a intimidar a su equipo, qué casualidad que Cole Allan esté también relacionado con la comunidad científica.