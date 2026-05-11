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Isabel Díaz Ayuso, mañana en 'En boca de todos': a partir de las 12:30h, en Cuatro

Ayuso
Isabel Díaz Ayuso. cuatro.com
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitará mañana el plató de ‘En boca de todos’ para ser entrevistada en directo por Nacho Abad en Cuatro.

Durante la entrevista, Ayuso abordará algunos de los asuntos que han marcado la actualidad política de los últimos días, entre ellos la polémica suscitada tras su reciente viaje institucional a México, donde asistió a la entrega de los Premios Platino, y las críticas recibidas a su regreso a España.

Ayuso abordará la crisis sanitaria provocada por los casos de hantavirus

La presidenta madrileña también analizará la crisis sanitaria provocada por los casos de hantavirus y la gestión del operativo puesto en marcha tras la llegada a España de pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, asunto que ha generado además un cruce de declaraciones políticas en las últimas horas.

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