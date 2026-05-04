Oiwa, la mujer traicionada que regresa desde la muerte para ajustar cuentas pendientes

Cuarto Milenio 04 MAY 2026 - 00:00h.

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Oiwa, la mujer desfigurada que fue traicionada y regresa desde la muerte para ajustar cuentas pendientesNueva entrega de 'Yokais', la sección conducida por Iker Jiménez que aborda los misterios de Japón que impactaron al presentador durante su viaje al país nipón. El conductor de la nave del misterio explora el fascinante folclore japonés que aúna criaturas sobrenaturales, fantasmas y demás presencias paranormales.

Con la ayuda de la Inteligencia Artificial, Iker Jiménez relata sus impresiones sobre el fascinante mundo del imaginario japonés. En esta ocasión, Iker Jiménez nos trae la historia de Oiwa, una mujer traicionada que regresa desde el más allá para ajustar las cuentas pendientes de esta vida. Oiwa, con un ojo caído y el cabello despeinado, se convirtió en el perfecto arquetipo del fantasma japonés.

Para muchos, Oiwa es simplemente el fantasma más famoso del folclore nipón, para otros, es una presencia real que sigue reclamando justicia siglos después. Lo que está claro es que no estamos ante una simple fábula de terror, si no ante la historia de una traición atroz, de un veneno que no solo desfiguró un rostro, sino que rompió el alma de una mujer.

Oiwa forma parte de los conocidos como Yokai, criaturas sobrenaturales, espíritus, monstruos y fantasmas que representan lo inexplicable, el miedo y el misterio; seres malévolos y espíritus traviesos, con formas humanas, formas de animales o simplemente objetos inanimados.