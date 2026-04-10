cuatro.com 10 ABR 2026 - 09:31h.

Andrea Levy, Rafa Sánchez o Pablo Ojeda hablan de sus experiencias y analizan su vida 'después de'... las adicciones

Vuelve a ver, completas, todas las entrevistas de 'Ex. La vida después'

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'Ex. La vida después', el formato que explora cómo determinadas experiencias han marcado un antes y un después en la vida de sus protagonistas, ofrece una nueva entrega este miércoles a las 23.00 horas en Cuatro.

En esta ocasión Ana Milán se sienta con protagonistas que han visto sus vidas marcadas por las adicciones y que tienen mucho que contar sobre cómo dejaron ese mundo atrás.

Andrea Levy, Rafa Sánchez o Pablo Ojeda hablan de sus experiencias y analizan su vida 'después de'. No te pierdas una nueva entrega del programa de entrevistas del momento, el miércoles en Cuatro.