Logo de cuatrocuatro
Logo de Ex. La vida despuésEx. La vida después
Avances

Andrea Levy, Rafa Sánchez o Pablo Ojeda hablan sobre adicciones en 'Ex. La vida después': el miércoles en Cuatro

Avance Ex la vida después
Andrea Levy en 'Ex. La vida después'. cuatro.com
cuatro.com
Compartir

'Ex. La vida después', el formato que explora cómo determinadas experiencias han marcado un antes y un después en la vida de sus protagonistas, ofrece una nueva entrega este miércoles a las 23.00 horas en Cuatro.

En esta ocasión Ana Milán se sienta con protagonistas que han visto sus vidas marcadas por las adicciones y que tienen mucho que contar sobre cómo dejaron ese mundo atrás.

Andrea Levy, Rafa Sánchez o Pablo Ojeda hablan de sus experiencias y analizan su vida 'después de'. No te pierdas una nueva entrega del programa de entrevistas del momento, el miércoles en Cuatro.

Temas