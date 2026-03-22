Cuarto Milenio 22 MAR 2026 - 21:45h.

El análisis de Iker Jiménez y Carmen Porter sobre este vídeo de dos peces remo que se ha hecho viral

Ya puedes disfrutar de todos los programas completo de 'Cuarto Milenio' en Mediaset Infinity

Compartir







Iker Jiménez y Carmen Porter comienzan el repaso por las ‘Mystery News’ de la semana visionando unas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Se trata de la aparición de dos peces remo en una playa de Baja California Sur reavivando su vieja fama de presagio de desastres naturales. Y es que hay muchas leyendas sobre estos peces “del fin del mundo” hallados en Cabo San Lucas (México), pues se dice de ellos que traen mala suerte y que dieron origen a la gran serpiente marina.

Son unos peces que viven en las profundidades del mar y el hecho de que salgan a la superficie, hace pensar a muchos supersticiosos que algo malo va a suceder. Por otro lado, y como la cosa va de animales, el programa se hace eco del nacimiento de los tres primeros cachorros de lince ibérico de este 2026 en el centro de cría de Zarza de Granadilla (en Cáceres).

Más noticias virales de la semana

Además, Iker y Carmen analizan otras noticias impactantes de la semana: el descubrimiento de 34 tumbas de niños samnitas enterrados con cinturones de bronce propios de los guerreros en el sur de Italia, logran reactivar tejido de cerebros congelados y abren la puerta a restaurar funciones cerebrales tras la criopreservación, la captación de una estructura gaseosa y luminosa en el cielo de Valencia, la captación por parte de unas cámaras de seguridad de ¿un fantasma? en un mercado de La Paz (Bolivia) y los supuestos últimos avistamientos del Bigfoot.