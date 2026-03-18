'Cuarto Milenio' investiga todo sobre las experiencias cercanas a la muerte: el domingo a las 21:15h, en Cuatro
Iker Jiménez investiga y saca a la luz cosas nunca sabidas sobre las experiencias cercanas a la muerte
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''Se van a sorprender, cosas nunca antes sabidas'', adelanta Iker Jiménez sobre el programa de 'Cuarto Milenio' del próximo domingo 22 de marzo y que investigará a fondo las experiencias cercanas a la muerte.
Un estudio y dos doctores españoles, academia y ciencia, por primera vez. El programa analizará a fondo las experiencias de las que tanto se ha hablado y dará nuevos datos al respecto.
¡No te lo pierdas! El domingo a las 21:15h, en Cuatro.