El lunes a las 23:00h, en Cuatro, un nuevo reportaje de 'Fuera de cobertura'

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El equipo de 'Fuera de cobertura' con Alejandra Andrade a la cabeza, vuelve este lunes 23 de marzo con un nuevo reportaje. En esta ocasión la periodista investiga 'La Colonia Experimental del sur de Madrid', una colonia que muchos consideran ''olvidada'' y que está llena de ''infravivendas''.

Según explica la periodista, eran viviendas sociales que construyó Franco de manera provisional y que en el año 2026 continúan igual. El programa recoge testimonios de aquellos que lo viven de primera mano y se adentra en sus historias para conocer más a fondo lo que sucede.

No te pierdas el nuevo programa de 'Fuera de cobertura', el lunes 23 de marzo a las 23:00h, en Cuatro.