Cuarto Milenio 16 MAR 2026 - 00:30h.

Iker Jiménez reflexiona sobre la influencia del cine en las personas

Todas las reflexiones de Iker Jiménez en su sección semanal 'El cierre'

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Iker Jiménez recuerda a Pedro Alcántara, apodado como el Kung-Fu, quien fuera el terror de las gasolineras tras ser acusado de cometer varios atracos. Su vida cambió cuando, un día, en un cine de barrio, vio las andanzas de un grupo de chavales en el denominado ‘cine quinqui’.

“Nadie sabe exactamente si fue el cine quien preconfiguró el modus operandi o el cine bebió de una forma de actuar porque hay dudad, todavía hoy, en los sociólogos. Les estoy hablando de la influencia cultura del cine, en cada pensamiento”, comienza a reflexionar Iker en el ‘Cierre’ de esta semana. Concretamente, habla de la película ‘Perros callejeros’, y que tenía como protagonista a ‘El Torete’.

Cuando todos estos personajes delincuentes llegan a los cines de toda España, que el cine les trata como “caballeros andantes y chicos que deben ser redimidos, adaptan toda esa estratagema de lo que ocurre en esa película y lo llevan a la realidad. Es decir, el cine se convierte en una especie de proto fantasía que condicionará, indiscutiblemente, la forma de actuar de los chavales, que calcan lo que ven en esa película”.

Y es que los robos y atracos a gasolineras se dispararon en esos años a manos de bandas de muchachos. ¿Despertó algo en ellos esta película o era algo que ya estaba latente? “El cine sigue proporcionándonos códigos que alteran nuestra conducta”, es parte de la reflexión de Iker al respecto y lo compara con la situación actual. ¿El cine se ciñe a una ideología que nos intentan imponer? La reflexión completa, en el vídeo.