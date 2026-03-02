Cuarto Milenio 02 MAR 2026 - 00:25h.

El periodista se pronuncia sobre el señalamiento que recibió por el bulo del parking de Bonaire en la DANA: "Nunca hice una confirmación oficial de la UME"

La reflexión de Iker Jiménez sobre las críticas y campañas de odio: "Hay un sagrado derecho en que a uno no le gustes"

Esta semana, en el habitual 'Cierre de Iker Jiménez', el presentador se defiende del señalamiento que recibió por el polémico bulo sobre el parking de Bonaire durante la DANA de Valencia, después de que publicase un tuit en el que mencionaba la presencia de "muchos cuerpos" en el aparcamiento, antes de que la UME desmintiera que hubiese fallecidos, algo por lo que fue duramente criticado pese a que otros medios ya manejaban informaciones similares en esos primeros momentos.

Iker Jiménez comenzaba contando que recientemente había regresado a Valencia, un viaje que afrontaba esperando "todo tipo de opiniones y reacciones", después de que, "desde diferentes capas de la sociedad" se lo acusase de "generar polarización y bulos". Sin embargo, lejos de encontrarse en una situación delicada, el periodista aseguraba:

"Para el disgusto de muchos que solo polarizan en las redes, les diré que en las 48 horas que estuve en Valencia por diferentes lugres, barrios, por el centro, a las afueras... No me encontré a nadie con una mala palabra o un mal gesto". En este contexto, Iker reflexionaba sobre la existencia de "un amedrentamiento digital" que genera la sensación de un clima social más tenso de lo que realmente se percibe después en el terreno.

También, Iker Jiménez hablaba sobre la "paciencia" para referirse a la polémica en la que se vio envuelto por el bulo del parking de Bonaire. Un tema que trataba mostrando los recortes de diversos artículos de diferentes medios de comunicación, que previamente a su polémico tuit, aseguraban que la UME había confirmado la presencia de muchos cadáveres en el aparcamiento.

"Cuando hago mi tuit, yo he leído una cosa de estas que hace que esté convencido ¿Por qué voy a desconfiar de los compañeros? No solo por las fuentes que yo tenía, que sospecho que son las mismas, sino porque los compañeros hacen algo que yo nunca hice, que es la confirmación oficial de la Unidad Militar de Emergencias", afirmaba Iker Jiménez.

Seguidamente, el periodista señalaba: "Cuando colegas y periodistas admitieron que Iker era el bulero, ¿ninguno vio estos recortes que decían que la UME confirmaba la presencia de cadáveres antes del tuit?". "Es verdad que la diferencia es que Iker pidió disculpas, porque, efectivamente, yo estaba equivocado", añadía.

"Te puedes equivocar como ser humano, pero de ahí a intentar hacer creer al país que tú eres el que ha engañado con eso y no se han molestado en la más mínima investigación..." Finalmente, Iker Calleja lanzaba una promesa respecto a los reales culpables del bulo: "Me da igual el tiempo que pase, sabremos lo que pasó, quién lo hizo, en qué momento y para qué". "La red y la realidad muchas veces no tiene nada que ver", concluía.