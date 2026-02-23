Cuarto Milenio 23 FEB 2026 - 00:20h.

El conocido como ‘Estrangulador de Castellón’ cumplió condena y ahora vive libre en País Vasco para horror de sus vecinos

Paco Pérez Caballero y Vicente Garrido analizan las posibilidades de reinserción de individuos como Ferrándiz

El gran Paco Pérez Caballero, con la colaboración de Vicente Garrido, trae hasta la nave del misterio un caso que hiela la sangre: “Él veía a todas esas mujeres, por feo que esté decirlo, como putas. Las cazaba como su forma de ocio. En su cabeza había dibujado una fantasía en la que esas mujeres no tenían valor alguno”.

Con estas demoledoras palabras introduce Garrido el caso de Ximo Ferrándiz, el secuestrador asesino de Castellón que atemorizó durante años a las mujeres de la zona de Levante.

“En todos los casos las mataba mediante asfixia y todas ellas aparecían después en lugar remotos, alejados de los núcleos urbanos. Todos los cadáveres aparecían con la cabeza cubierta, y en algunos casos amordazadas y atadas con su propia ropa interior”, relata Garrido.

La nueva vida de Ferrándiz en Euskadi

Tras cumplir la condena que le fue impuesta, este asesino en serie quedó libre en julio de 2023 y decidió fijar su residencia en Euskadi, concretamente en la localidad vasca de Andoain.

Los vecinos del municipio, asustados por la presencia de un asesino en serie entre sus calles, han empapelado el pueblo con carteles en los que se advierte de su presencia además de mostrar una imagen actual de Ferrándiz, que ahora tiene 60 años.

Por haber cumplido la condena, Ferrándiz es ahora un ciudadano más que disfruta de los privilegios de cualquier ciudadano, algo que inevitablemente abre el debate: ¿Puede un asesino de mujeres en serio reinsertarse en la sociedad? Vicente Garrido, el criminólogo encargado de realizar su perfil psicológico cuando fue detenido, analiza en plató junto a Pérez Caballero las posibilidades reales que existen de reinserción en casos como el de Ferrándiz.