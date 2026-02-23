Cuarto Milenio 23 FEB 2026 - 00:25h.

El presentador, Iker Jiménez, habla sobre las críticas y lanza un consejo al respecto: "No podemos gustar a todo el mundo"

Esta semana 'El cierre', Iker Jiménez comenzaba citando al maestro militar y filósofo chino, Sun Tzu, nacido hace más de 2.500 años y considerado un referente del pensamiento estratégico y la guerra psicológica, para introducir una reflexión sobre las críticas y las campañas de odio, lanzando un contundente mensaje al respecto.

A lo largo de su reflexión, el presentador sostenía que, incluso ante los hechos, es inusual que quienes ya tienen una opinión formada cambien su postura: "En un momento de mi vida me di cuenta de que la gente cambia bastante poco. Estamos todos metidos en un bucle emocional, por tanto, alguien que te considera un símbolo de algo, le va a costar mucho cambiar su forma de pensar".

En este sentido, Iker Jiménez insistía en no gastar energía intentando convencer al otro: "Tienes que defender tus posturas, pero tampoco te vuelvas tan loco par hacer que hasta los que te siguen se vuelvan tan locos". Además, desde su propia experiencia en los últimos 30 años y, sobre todo, a raíz de su éxito profesional, añadía:

"Quien te banca, va a seguir contigo a no ser que lo decepciones de un manera brutal y todo lo demás es un pequeña gran mentira. Tu quieres a alguien y aunque te decepcione por un cosa no se lo vas a tener en cuenta porque en general tú ya estás a favor y lo mismo al revés".

"Las campañas me importan un bledo"

También, el presentador contaba como un amigo lo llamó preocupado por una campaña de injurias que iban a verter en su contra: "Me llamó asustado (...) Yo le dije que no pasaba nada porque era mentira y se quedó muy sorprendido", aseguraba Iker Jiménez, que seguidamente explicaba: "Aprendí que el que se quema es uno cuando uno intenta demostrar su verdad a quien no quiere saberla y que hay un sagrado derecho en que a uno no le gustes".

"Muchas veces el ego hace que estemos más atentos a quien no le gustamos que a quien le gustamos en un deseo tremendo de convencer al que no le gustes", señalaba Iker Jiménez, antes se asegurar que a él las campañas "le han importado un bledo" siempre, pero que le decepciona que gente con hechos y labores más loables se "amedrenten ante las campañas".

"Queremos que todo el mundo este a nuestro favor y ese es el gran bulo de la historia, eso no es posible, es imposible", decía el presentador, antes de cerrar con un consejo: "No va a convencer a los que no están a su favor. No pierdas mucha energía porque el trasvase es mínimo. Yo vivo más feliz y tranquilo desde que me dan igual muchas cosa. Es mi recomendación".