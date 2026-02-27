Ana Milán llega a Cuatro

Practica Cuatro 27 FEB 2026 - 12:55h.

La presentadora no pierde nunca el humor: “Milán como la ciudad, como las gomas, no es tan difícil”

Auténtica, sofisticada, ingeniosa, divertida… Llega a Cuatro Ana Milán, que no Ana Millán: “Milán como la ciudad, como las gomas, no es tan difícil”.

Ya está todo preparado para el ingenioso, divertido, auténtico y espectacular aterrizaje de la actriz y presentadora Ana Milán a Cuatro. ¿Qué sorpresas no tendrá preparadas la actriz? ¿Cómo será su llegada a Cuatro?

Comienza la cuenta atrás para uno de los momentos más sorprendentes y esperados de la cadena de las two Bolls.