Logo de cuatrocuatro
Logo de Practica cuatroPractica cuatro
Estrenos

Ana Milán llega a Cuatro

Ana Milán llega a Cuatro
Ana Milán. cuatro.com
Compartir

Auténtica, sofisticada, ingeniosa, divertida… Llega a Cuatro Ana Milán, que no Ana Millán: “Milán como la ciudad, como las gomas, no es tan difícil”.

Ya está todo preparado para el ingenioso, divertido, auténtico y espectacular aterrizaje de la actriz y presentadora Ana Milán a Cuatro. ¿Qué sorpresas no tendrá preparadas la actriz? ¿Cómo será su llegada a Cuatro?

Comienza la cuenta atrás para uno de los momentos más sorprendentes y esperados de la cadena de las two Bolls.

Temas