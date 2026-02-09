Logo de cuatrocuatro
Víctor Ábalos se sienta en el plató de 'Código 10', mañana martes para hablar de la situación su padre

La nueva entrega del programa presentado por Nacho Abad y David Aleman, que Cuatro emitirá este martes 10 de febrero (23:00h), contará con la presencia en el plató de Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, coincidiendo con la comparecencia este jueves ante el Tribunal Supremo del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y exsecretario de Organización del PSOE. Entre otros asuntos, el invitado abordará el estado de salud de su padre, quien ha alegado desde prisión padecer diabetes, hipertensión arterial, lumbalgia y síndrome “depresivo ansioso” para tratar de eludir sentarse en el banquillo del Alto Tribunal. Además, responderá a las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, quien ha amenazado con entregar pruebas a la Justicia que podrían acabar con su imputación en el caso Koldo.

Tras la desconvocatoria después de alcanzar un acuerdo con Transportes de la huelga planteada por los sindicatos mayoritarios del sector, el espacio también contará con la presencia en el plató de dos maquinistas de Renfe para abordar la última hora de la situación ferroviaria en nuestro país, donde continúan las restricciones y limitaciones de velocidad en la red.

