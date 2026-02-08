Cuarto Milenio 08 FEB 2026 - 23:45h.

Luis Rodríguez Bausá y Carlos Largo se adentran en el subsuelo de Toledo en busca de la Cripta de Santa Leocadia

El historiador Luis Rodríguez Bausá y Carlos Largo han visitado la nave del misterio para hablar de los secretos de una de las ciudades con mayor cantidad de misterios por metro cuadrado: Toledo.

En esta ocasión, los dos expertos nos traen la historia de Wamba y Recesvinto, dos reyes visigodos cuyos restos mortales se encuentran en la cripta del Alcázar de Toledo y que han sido objeto de estudio y también de leyendas, además de una incansable lucha por parte de aquellos que buscan hacerles justicia.

En la misma ciudad, en el Museo del Greco, se encuentra una pista que muy pocos conocen y que habla de la desaparecida Cripta de Santa Leocadia. En este lugar, durante más de 600 años, reposaron los restos mortales de Wamba y Recesvinto, dos de los reyes visigodos que hoy permanecen desterrados en una de las arquetas de la capilla del alcázar.

“Diremos que los restos de estos dos reyes llegan a Toledo porque así lo exige el rey Alfonso X, se da cuenta de que habían sido monarcas importantes y se los trae para darles digna sepultura”, explica Bausá.

La cripta con los restos de los reyes permanecerá intacta durante décadas hasta que, durante el reinado de Isabel II, se decide que se trasladarán hasta la Iglesia de San Juan Bautista, un destino que no sería el definitivo: “El 23 de febrero de 1845 un cortejo militar y religioso certificó su traslado y reposo en la catedral, concretamente en una arqueta de pino en una de las capillas”. Comienza aquí el largo periplo de aquellos que buscan que se entierre con la dignidad y solemnidad que merecen los restos de Wanda y Recesvinto.