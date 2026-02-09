Cuarto Milenio 09 FEB 2026 - 00:15h.

Iker Jiménez reflexiona en el ‘Cierre’ de esta semana sobre el humor que había en las películas protagonizadas por Fernando Esteso, recientemente fallecido, y de actuales que podrían ser hoy en día tanto ese humor como los temas que se trataban en estas películas.

“Tenían una crítica social tan brutal que, si uno lo ve, se meten con todo. Y uno dice ‘¿sería posible hoy un cine como el de Esteso y Pajares?”, se pregunta el conductor de ‘La nave del misterio’. Iker recuerda que este tipo de cine fue muy potente durante la transición hasta que cambiaron las leyes en Televisión Española y hubo gente que comenzó a considerar que este tipo de cine era degradante.

En ‘Los Bingueros’ se critica el sistema de cuando se liberaliza el juego y retrata lo que sucedió en España por aquel entonces, según reflexiona Iker Jiménez. Ante la crisis económica y crisis de seguridad “esta gente sacaba humor” para hacer disfrutar al público: “Se podía preguntar uno si hoy podemos hablar con la misma libertad”.

Iker alaba el humor de estos humoristas, capaces de recrear situaciones tan surrealistas como maravillosas: “Eran cosas tremendas, absolutamente únicas. Pajares y Esteso deberían haberse juntado para hacer una película del hoy, del cómo se impone ciertas conductas, del miedo a perder seguidores, de aquellos que dicen lo que piensan y cuando ven que no es lo correcto se ponen a llorar y a decir ‘perdón’…

… todas esas cosas que pasan hoy en día y que son otra atmósfera. Ya es otro tiempo, pero seguro que tendrían una crítica ácida y una visión social vitriólica”. “Lo que me impresiona es que aquí hacía uno la película que le daba la gana, sin pensar en que iba a ofender, qué iba a pasar, si era correcto… su finalidad era llegar a un público”, añade. La reflexión completa de Iker, en el vídeo.