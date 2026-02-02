Practica Cuatro 02 FEB 2026 - 14:06h.

¡No te lo pierdas prepárate para el gran partido!

Además, disfruta de la actuación de Bad Bunny en el descanso

Compartir







Durante la madrugada del domingo 8 de febrero tienes una cita muy especial en Cuatro y en Mediaset Infinity. No te pierdas el evento deportivo mundial más esperado de la televisión: la gran Super Bowl que se emitirá por primera vez en abierto.

Con más de doscientos millones en el mundo esperando este partido, tú también podrás disfrutar de el partido entre los Seahawks y los Patriots. Además, no te pierdas el show de Bad Bunny durante el descanso.

¡No te lo pierdas! La madrugada del domingo al lunes a las 00:30h, en Cuatro.