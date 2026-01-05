'First Dates' | Programa completo, en vídeo (05/01/2026)

First Dates 05 ENE 2026 - 23:35h.

Vuelve a disfrutar de todas citas de 'First Dates' en el programa completo del 5 de enero de 2026

Aquí tienes todas los programas de la octava temporada de 'First Dates'

Chonis y canis en busca del amor

Jennifer es la más chula de Valencia, y a pesar de su pasado rebelde, hoy en día se está centrando. Empezó su primera relación con 11 años, y le fueron infiel. A Pablo, su cita, le ha gustado Jennifer, y a ella le ha gustado que él sea cani, pero no su edad. ¿Cómo les irá a esta variopinta pareja?