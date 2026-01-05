Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (05/01/2026)

P2246 - Chonis y canis en busca del amor First Dates Temporada 8 Programa 2246
'First Dates' | Programa completo, en vídeo. Cuatro.com
Chonis y canis en busca del amor

Jennifer es la más chula de Valencia, y a pesar de su pasado rebelde, hoy en día se está centrando. Empezó su primera relación con 11 años, y le fueron infiel. A Pablo, su cita, le ha gustado Jennifer, y a ella le ha gustado que él sea cani, pero no su edad. ¿Cómo les irá a esta variopinta pareja?

