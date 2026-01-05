Iker Jiménez comparte una anécdota sobre su hija Alma: "Se está jugando el liderato de la Comunidad de Madrid"

Cuarto Milenio 05 ENE 2026 - 00:35h.

Una semana más, y por primera vez en este recién estrenado 2026, Iker Jiménez se sienta en la mesa de la nave del misterio para compartir con la audiencia, de tú a tú, sus impresiones más personales.

En esta ocasión, el presentador de 'Cuarto milenio' ha rescatado una anécdota ocurrida con su hija Alma para hablar de la sincronicidad entre personas, de la gran tarea que es saber trabajar en equipo para lograr un objetivo común.

Su hija Alma se disputaba el liderato de la Comunidad de Madrid en el deporte que practica, el voleibol, e Iker Jiménez se fijó en algo. El equipo de Alma, que iba perdiendo, consiguió remontar y acabar ganando el partido para sorpresa de sus contrarias. Iker se dio cuenta de algo:

"Ganaron porque jugaron en el equipo, porque no era importante el brillo de cada una de las jugadoras de manera individual, importaba el trabajo como grupo. Lo mismo ocurre en la televisión. Nuestro equipo ha conseguido muchas (y buenas) y metas porque siempre ha trabajado como un solo ser, sin importar las vanidades de cada uno, y les aseguro que aquí han llegado personas que pretendían brillar en solitario y se han ido por el mismo camino por el que han llegado, porque es natural querer brillar, pero el éxito real se consigue cuando un grupo de personas tienen un objetivo y común y trabajan por lograrlo".