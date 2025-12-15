Iker Jiménez revela qué fue lo que más le sorprendió de su experiencia como DJ en 'Talent Land 2025'
Iker Jiménez reflexiona tras su experiencia como DJ en ‘Talent Land 2025’: “Hubo algo que me llamó la atención”
Iker Jiménez dedica parte del ‘Cierre’ de esta semana a hablar de su experiencia como DJ en ‘Talent Land 2025’, donde fue invitado para pinchar música. Sin duda, considera que fue una experiencia maravillosa y agradece el recibimiento que tuvo en Málaga durante este evento.
Las palabras de Iker Jiménez tras el 'Talent Land 2025'
“Nunca había estado delante de tanto público y me llamó una cosa la atención. Estaba muy concentrado y me extrañó en mí mismo no estar nervioso. Había hecho una conferencia sobre Inteligencia Artificial y expliqué durante hora y veinte cómo lo estamos implementando en nuestro programa para abrir nuevos mundos, hablando del peligro que afectará a muchos oficios y mi opinió0n es que hay que estar en vanguardia con todo lo bueno que tiene...
… pero, cuando salgo ahí y pongo el mítico ruido blanco de los sintetizadores de los 70, porque estoy mezclando en vivo diferentes voces, diferentes músicas, con la consola y pensé que llevo muchos años en radio y que hay cosas que se parecen. Estuve muy a gusto y, cuando salgo ahí ¿saben lo que me encuentro? Todo pantallas de móviles que están grabando. No ves tanto a la gente, si no pantallas de móviles”.
Cuenta Iker que las melodías que iba mezclando eran suyas propias y que se sorprendió a sí mismo al ver que no se equivocaba a la hora de tocar los mandos. Pero Iker quiere destacar también que había mucha gente joven por allí, emprendedores, que se acercaron a él para hablarle de sus proyectos y que eran seguidores de 'Horizonte'. El resto del análisis de Iker Jiménez, en el vídeo.