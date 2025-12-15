Cuarto Milenio 15 DIC 2025 - 00:30h.

Iker Jiménez reflexiona tras su experiencia como DJ en ‘Talent Land 2025’: “Hubo algo que me llamó la atención”

Iker Jiménez dedica parte del ‘Cierre’ de esta semana a hablar de su experiencia como DJ en ‘Talent Land 2025’, donde fue invitado para pinchar música. Sin duda, considera que fue una experiencia maravillosa y agradece el recibimiento que tuvo en Málaga durante este evento.

Las palabras de Iker Jiménez tras el 'Talent Land 2025'

“Nunca había estado delante de tanto público y me llamó una cosa la atención. Estaba muy concentrado y me extrañó en mí mismo no estar nervioso. Había hecho una conferencia sobre Inteligencia Artificial y expliqué durante hora y veinte cómo lo estamos implementando en nuestro programa para abrir nuevos mundos, hablando del peligro que afectará a muchos oficios y mi opinió0n es que hay que estar en vanguardia con todo lo bueno que tiene...

… pero, cuando salgo ahí y pongo el mítico ruido blanco de los sintetizadores de los 70, porque estoy mezclando en vivo diferentes voces, diferentes músicas, con la consola y pensé que llevo muchos años en radio y que hay cosas que se parecen. Estuve muy a gusto y, cuando salgo ahí ¿saben lo que me encuentro? Todo pantallas de móviles que están grabando. No ves tanto a la gente, si no pantallas de móviles”.

Cuenta Iker que las melodías que iba mezclando eran suyas propias y que se sorprendió a sí mismo al ver que no se equivocaba a la hora de tocar los mandos. Pero Iker quiere destacar también que había mucha gente joven por allí, emprendedores, que se acercaron a él para hablarle de sus proyectos y que eran seguidores de 'Horizonte'. El resto del análisis de Iker Jiménez, en el vídeo.