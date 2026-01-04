Cuarto Milenio 04 ENE 2026 - 23:45h.

Así es el misterioso humanoide de Punta Carnero: 1,80 metros, brazos muy pegados al cuerpo y una forma extraña de desplazarse

El investigador José Antonio Caravaca e Iker Calleja exponen sus dos hipótesis sobre el extraño ente del Estrecho de Gibraltar

El 26 de agosto de 1966, el doctor Rivera vivía un suceso paranormal en Punta Carnero, Algeciras. Un extraño caminante con forma humanoide se cruzó en su camino. Cuarenta años después de este suceso, tres hermanos sevillanos afincados en el campo de Gibraltar avistaban a un ser con características similares al retrato que hizo de este ente el ginecólogo que lo vio por primera vez. José Antonio Caravaca cuenta todos los detalles en 'Cuarto Milenio'.

El investigador, José Antonio Caravaca habla en profundidad sobre este extraño suceso, destacando, en primer lugar, la coincidencia más asombrosa para él respecto a estos dos avistamientos: "Los extraños humanoides vuelven a aquella porción de terreno muy concreta del estrecho de Gibraltar, que desde hace bastantes décadas aglutina una gran cantidad de avistamientos ovnis".

Tres hermanos sevillanos avistan al extraño ser 40 años después

Durante la tormentosa y oscura noche del 18 de octubre de 2006, tres hermanos sevillanos se topan en la carretera que serpentea toda la costa de Punta Carnero con lo que en un primer momento identifican como una persona de 1,80 metros con un neopreno muy ajustado, andando muy erguido con los brazos pegados al cuerpo y que tiene una forma de desplazarse muy extraña".

"Cuando atraviesa la carretera desaparece hacia abajo como si fuese engullido por la tierra. Y es justamente en ese momento cuando el conductor y los hermanos entran en pánico porque ya saben que aquel caminante no es humano, porque no hay manera de que desapareciese de golpe y sobre todo de la manera en que lo hace", relataba José Antonio Caravaca.

Además, el investigador señalaba un dato de gran relevancia: "Nadie sabía el punto concreto donde sucedió lo de Rivera y esto fue a menos de 500 metros. Es en la misma porción de terreno y, evidentemente, los testigos no podían conocerlo".

Los hermanos sintieron un gran pánico y terror ante lo desconocido, pues muchos elementos les hicieron sospechar de que había algo que no cuadraba, en especial, la forma en la que desapareció: "Va andando frente a ellos y de pronto "pum" desaparece hasta abajo, pero no es una desaparición al uso, es como si se hubiese abierto una puerta o un pozo", señalaba José Antonio.

¿Un fallo en la matrix o una realidad paralela?

Tras escuchar el relato de José Antonio Caravaca sobre el avistamiento de los tres hermanos, Iker Jiménez expone su hipótesis compartiendo una anécdota: "Estábamos un compañero y yo en medio de la penumbra y alguien se equivoca, entra en nuestro despacho y se va. Y mi compañeros me dice: "Oye, ¿y si esto son los misterios de las apariciones? Alguien se ha equivocado de sala, ha entrado, se ha asomado, lo hemos visto, ha habido una convulsión en el sistema durante unos segundo y luego ha abandonado su sitio porque no era".

"Da la impresión de que en ocasiones hay una especie de error en la computación de la vida y aparecen estos seres", añadía el presentador. Seguidamente, el investigador lanzaba su hipótesis diciendo que estas apariciones misteriosas podría ser distintas realidades que se solapan. Sin embargo, Iker rebatía su teoría: "Si fuese una distinta realidad ¿por qué se acopla a holografía de la realidad uno? Hace un recorrido que parece lógico y se marcha".