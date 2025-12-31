'First Dates: Especial Nochevieja' | Programa completo, en vídeo (31/12/2025)

First Dates 31 DIC 2025 - 23:56h.

Vuelve a disfrutar de todas citas de 'First Dates' en el programa completo del 31 de diciembre de 2025

Es la última noche del año y, cómo no, en First Dates hemos preparado el gran guateque del amor para celebrarlo. Varias parejas llegan con la ilusión de cumplir sus propósitos de Año Nuevo. Arelis, de 56 años, quiere romper su "mala racha"… ¿será Juan, de 57, el indicado para ello? Y Ángela busca a su príncipe azul: ¿será Paco Pepe el caballero que tiene en mente?