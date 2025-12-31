Logo de cuatrocuatro
'First Dates: Especial Nochevieja' | Programa completo, en vídeo (31/12/2025)

P2244 - Especial Nochevieja First Dates Temporada 8 Programa 2244
El equipo de 'First Dates' acaba el año brindando por el amor. cuatro.com
Es la última noche del año y, cómo no, en First Dates hemos preparado el gran guateque del amor para celebrarlo. Varias parejas llegan con la ilusión de cumplir sus propósitos de Año Nuevo. Arelis, de 56 años, quiere romper su "mala racha"… ¿será Juan, de 57, el indicado para ello? Y Ángela busca a su príncipe azul: ¿será Paco Pepe el caballero que tiene en mente? 

