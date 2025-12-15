Cuarto Milenio 15 DIC 2025 - 00:05h.

Todo sobre Spring-Heeled Jack, una figura literaria que podría haber existido en realidad

La espeluznante vivencia de dos espectadores en una carretera malagueña: "Ese ser nos habló, nos quería avisar de algo"

Compartir







Iker Jiménez analiza en ‘La nave del misterio’, junto a Pablo Vergel y Tomás Hijo, la figura de alguien que ya aterrorizó a Londres antes de que llegara ‘Jack el destripador’. Se trata de Spring-Heeled Jack, una especie de visitante de otro mundo que llegaba, asustaba y se marchaba. ¿O se trataba de un grupo de ociosos que solamente quería pasar el rato?

Todo sobre la misteriosa figura de Spring-Heeled Jack

En principio, la figura de Spring-Heeled Jack era iconográfica, diseñada para la literatura de masas, pero Pablo Vergel descubrió que una figura aterradora que podría ser la primera leyenda urbana de la historia y que tiene que ver con este personaje que habría sembrado el terror, durante décadas, por las calles de Londres.

En el año 1837 se producen los primeros avistamientos de Spring-Heeled Jack y la prensa se hace eco de ello: “Hay gente que empieza a contar que tienen un contacto nocturno y terrorífico con una criatura que, aparentemente, se comporta de forma inexplicable. No hace agresiones mortales, se dedica a asustar a la gente, a rasguñarlas y, sobre todo, se centra en mujeres jóvenes, criadas, trabajadoras”, explica Tomás.

Su comportamiento es siempre el mismo: “Aparece en medio de la noche dando un salto prodigioso, de hecho, la traducción de su nombre es ‘el que tiene muelles en los talones, o resortes’, se presenta delante de la persona y, normalmente, la agarra y la empieza a rasguñar”. Además, cuenta Tomás Hijo que tiene unas características físicas muy concretas:

“Va armado de unas garras metálicas, va vestido con una gran capa negra que, cuando se la quita, va vestido con un traje blanco que es como estos tejidos impermeables que llevaban los marineros, tiene una máscara demoniaca con una gran nariz ganchuda y enormes orejas y, lo más curioso, es que tiene un superpoder, que es el de escupir un fuego azulado por su boca y sus ojos también relucen con un fulgor espectral”. El análisis completo, en el vídeo.