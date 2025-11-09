La Dama Negra y la Dama Rubia, las amas de casa que "cazaban" etarras en tiempos de los GAL

Cuarto Milenio 09 NOV 2025 - 22:35h.

Manuel Cerdán habla en 'Cuarto milenio' sobre la guerra sucia de los GAL contra ETA y sobre algunas de sus más sangrientas pistoleras

Las espeluznantes psicofonías captadas en el Alcázar de Toledo: "¡Cerdos fascistas!"

Compartir







Iker Jiménez se refiere a este tema que centra el último programa de 'Cuarto milenio' como "la página maldita de nuestro país", una página sistemáticamente ocultada que no se debe olvidar y de la que hay que aprender.

Durante años, cuatro mujeres que aparentemente eran sencillas amas de casa, actuaron como justicieras de los GAL (Grupo Antiterrorista de Liberación) contra los dirigentes de ETA y que usaban el sur de Francia como punto clave para realizar atentados en España.

Estas cuatro mujeres, entre las que se encontraban las conocidas como Dama Negra y Dama Rubia, fueron las pistoleras más sangrientas de la historia de los comandos antiterroristas, unas acciones por las que cobraban en torno a cinco y siete millones de pesetas: "Según el número de muertos la cuota era mayor".

El periodista Manuel Cerdán ha visitado la nave del misterio para mostrar su libro, 'Guerra sucia', y para compartir con la audiencia de 'Cuarto milenio' el fruto de años de investigación sobre una verdad silenciada: "Los periodistas de la época no solo sufrimos las amenazas de ETA, en cierto momento nuestro mayor miedo llegaba desde personas que trabajaban para la seguridad del Estado".

La doble vida de las pistoleras

La conocida como 'Dama Rubia' era una mujer que pertenecía a la sociedad andorrana y que sus vecinos conocían como "una mujer normal de familia". Sin embargo, en sus horas "libres y oscuras" se plantaban una peluca y, bien armadas, se lanzaban a la caza del terrorista:

"Andorra era uno de los bastiones donde los GAL recolectaba mercenarios, lo difícil fue encontrar a mujeres que fueran aparentemente normales y que quisieran tener esa doble vida para la que se caracterizaban, pasaban en horas de estar paseando junto a su familia, a lanzar una granada en alguna taberna en la que hubiera algún etarra".