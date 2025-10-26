'Cuarto Milenio' destapa las mentiras que hay tras el cómic de Ryo Tatsuki que predice el futuro

Cuarto Milenio 26 OCT 2025 - 23:00h.

Iker Jiménez y el equipo de 'Cuarto Milenio' analizan qué hay detrás del libro 'El futuro que vi'

El programa aporta luz, destapa algunas mentiras y confirma solo algunas de las premoniciones

La semana pasada, Iker Jiménez ya se mostró fascinado con ‘El futuro que vi’, un cómic de Ryo Tatsuki en que, dicen, se predicen cosas. El propio Iker ya lo comprobado: algunas cosas se han cumplido, otras no. Por ello todo el mundo en Japón anda en alerta ante cualquier cosa que esta escritora pueda escribir. Analizamos este fenómeno en ‘La nave del misterio’.

El fenómeno de ‘El futuro que vi’, el libro premonitorio de Ryo Tatsuki

“Lo que ocurrirá en julio de 2025: mientras estaba en la India, tuve un sueño sobre un gran desastre que ocurrirá en el futuro. Era como cuando una sopa espesa hierve y de repente hace ‘pop’. Así, el agua del Pacífico, al sur de Japón, se levanta de golpe (…). Y hace poco volví a tener el mismo sueño, pero esta vez con la fecha precisa. Esa calamidad ocurrirá en julio de 2025”, detalla Ryo Tatsuki.

Esto es solo parte del libro profético de la ‘Nostradamus’ de Japón. En la prensa de todo el planeta se ha hablado de los sueños de esta escritora de cómic e incluso se produjo un descenso del turismo debido a esta premonición. Y es que, realmente hubo un terremoto de 8,8 y hubo alerta real de posible tsunami. Iker Jiménez analiza la figura de esta enigmática escritora.

¿Existe realmente Ryo Tatsuki? ¿Son ciertas sus predicciones?

Desde niña, Ryo Tatsuki tuvo sueños proféticos. Tuvo un fatal accidente de coche y por eso se dedicó a la escritura de manga. Comenzó a escribir ‘El futuro que vi’ (se publicó en 1999) y, anteriormente, un diario de sueños, en el año 1985. Pero, ¿por qué acierta tantas cosas? ¿En qué acierta y en qué no? Pablo Abraham y Diego Marañón, redactores del programa, han investigado y tienen algo que aportar.

Lo que les llamó la atención es que solo había una única imagen de la autora, la cual se utilizaba en todos los artículos que se escribían sobre ella. Además, concedía muy pocas entrevistas: “Había algo extraño, una estructura demasiado perfecta”. Analizan la foto y descubren que se trata de una fotografía fabricada con IA.

Dicen de ella que, en el 95, predijo que en 2020 hubo una pandemia, atinando en el mes exacto de su pico. Pero en el manga no viene nada de eso. Es aquí donde ponen especial hincapié a la hora de analizar otras posibles predicciones que le atribuyen a la autora en redes sociales y prensa. Tras estas increíbles aportaciones, Iker Jiménez reflexiona sobre este fenómeno y sus mentiras. El análisis completo, al detalle, en el vídeo: “La prensa se va a ruborizar porque hay muchas entrevistas a Ryo Tatsuki y no ha dado ninguna”.