Iker Jiménez analiza la polémica de Ryo Tatsuki, la escritora que predice desastres

La reflexión de Iker Jiménez sobre la polémica en torno a un libro de manga

“Es un tema que le tenía muchísimas ganas, pero faltaba un proceso de investigación”, comienza a decir Iker Jiménez al inicio del ‘Cierre’ de esta semana. La prensa comenzó a alertar sobre un notable descenso de turismo japonés del interior a la costa y al revés “porque hay un viral”.

La cuestión es que muchos señalaban como culpable de ese descenso del turismo a un libro, el cual tiene Iker en sus manos. Se trata de un libro manga “que predice lo que va a pasar”. Iker se encontraba en Japón cuando se alertaba de la posible llegada de un tsunami y cuando se produjo un terremoto de 8.8.

Curiosamente, en ese manga, había ciertas claves, pues se señalaba al mes de julio del año 2025. Y es que la escritora del libro, Ryo Tatsuki, cuenta que tiene unos sueños que se cumplen. Aunque es curioso que Iker no vio tal alarma en las calles, aunque el aviso sobre terremoto y tsunami era real.

La reflexión de Iker Jiménez tras leer el polémico manga

Iker compró el manga y lo leyó con ayuda de una traductora: “¿Acierta en algunas cosas? Sí. ¿Acierta en todas? No. ¿La prensa hizo una bola de nieve a nivel mundial que llegó a afectar a la economía japonesa simplemente repicando sin la más mínima investigación? No. ¿Las entrevistas que se hacen virales a esta señora en prensa son verdad? No”. “En el fondo es una historia de leyenda urbana de unos sueños que se cumplen”, añade Iker. Su reflexión completa, en el vídeo.