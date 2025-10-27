Cuarto Milenio 27 OCT 2025 - 00:15h.

Pablo Villarrubia ha hablado con los descendientes del artista catalán en exclusiva para 'Cuarto milenio'

Iker Jiménez analiza la polémica de Ryo Tatsuki, la escritora que predice desastres

'Cuarto milenio' ha contado en este último programa con un reportaje muy especial. El Bestiario de José Baqué es una extraordinaria colección de 1.500 dibujos de criaturas fantásticas y monstruosas, creada de manera secreta por el artista catalán entre los años 1932 y 1967.

El bestiario, en honor a los antiguos catálogos de criaturas mitológicas, se compone por 1.500 dibujos de seres imaginarios que mezclan elementos de animales reales con formas híbridas, antropomórficas y surrealistas, casi todas ellas en láminas de 17 x 34 cm.

Baqué mantuvo durante décadas su colección oculta para evitar posibles represalias de la dictadura franquista hasta que, tras su muerte, uno de sus sobrinos descubrió por casualidad en su casa las litografías. Pablo Villarrubia ha hablado con los descendientes del artista catalán para conocer más a fondo la obra de este desconocido retratista de lo fantástico. .