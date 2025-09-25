Callejeros 25 SEP 2025 - 10:41h.

'Callejeros' aterriza próximamente en Cuatro con los sitios más trepidantes y donde algo impactante está ocurriendo

No te pierdas lo nuevo que te trae 'Callejeros', que no va a dejar indiferente a nadie: próximamente en Cuatro

Dentro de muy poco arranca una nueva temporada de 'Callejeros', un programa lleno de aventuras. Sus protagonistas nos invitan a vivir las experiencias más sorprendentes de la calle desde el sillón de nuestra casa.

Además, durante las entregas, podremos acceder a lugares donde nunca creíste poder entrar para saber lo que pasa y poder vivir en primera persona momentos que te dejarán boquiabierto.

¡No te lo puedes perder! ¡Recuerda! Estreno de la nueva temporada de 'Callejeros', muy pronto, en Cuatro.